Hombre cae de un puente en Rodeo y es hospitalizado con traumatismo craneoencefálico severo

Un hombre originario del municipio de Rodeo fue ingresado de emergencia al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de sufrir una aparatosa caída desde un puente vehicular que le provocó lesiones de gravedad.

El ingreso al nosocomio fue reportado alrededor de las 15:00 horas del viernes 31 de julio. La víctima fue identificada como Alfredo Iván Zapata, de 36 años de edad, quien fue trasladado desde el Hospital Integral de Rodeo debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

En seguimiento al caso, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital General 450, donde se entrevistaron con María de la Luz, de 48 años, cuñada del lesionado, quien proporcionó detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con su declaración, el accidente sucedió la noche del jueves 30 de julio, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando Alfredo caminaba por la avenida Panamericana, en la cabecera municipal de Rodeo.

La familiar explicó que el hombre había consumido bebidas alcohólicas desde horas antes y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Al pasar por un puente vehicular, perdió el equilibrio y cayó al canal de desagüe desde una altura aproximada de cuatro metros.

Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y descendieron para auxiliar al lesionado. Posteriormente, solicitaron apoyo para trasladarlo al Hospital Integral de Rodeo, donde recibió las primeras atenciones médicas y fue estabilizado.

Debido a la severidad de las lesiones, los médicos determinaron su traslado al Hospital General 450 de la capital del estado. En ese nosocomio fue valorado por la doctora Reyes, quien le diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo.

El reporte médico señala que Alfredo Iván permanece internado con un estado de salud delicado y un pronóstico reservado en cuanto a su supervivencia, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para integrar el informe correspondiente.