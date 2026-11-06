Hombre cae desde un tercer piso de edificio en Centro de Durango; lo reportan grave

Un hombre resultó con lesiones de consideración la mañana de este viernes, luego de caer desde una altura aproximada de tres pisos en un inmueble ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, ante el reporte de una posible tentativa de suicidio.

El incidente fue reportado alrededor de las 07:45 horas del viernes 6 de noviembre, sobre la calle 5 de Febrero, a la altura de Laureano Roncal, donde una mujer que se dirigía a su centro de trabajo fue testigo de lo sucedido y solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por Nancy, de 37 años de edad, quien se desempeña como estilista, al salir de su domicilio observó a un hombre que aparentemente se arrojó desde la parte alta de un edificio , por lo que de inmediato pidió ayuda a través del número de emergencias 911.

Tras recibir el reporte, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al sitio y localizaron al masculino lesionado, quien se encontraba consciente, pero manifestaba intenso dolor a consecuencia de la caída.

Los agentes intentaron obtener sus datos generales; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba, únicamente alcanzó a mencionar que se llama Omar, sin proporcionar mayores detalles sobre su identidad, edad o domicilio, por lo que hasta ese momento permanecía sin ser identificado plenamente.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450, donde quedó bajo atención médica para determinar la gravedad de sus lesiones. También participaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal.

Finalmente, agentes de la Policía Vial, quedaron como primeros respondientes para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la caída. Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud actualizado del lesionado ni se han establecido oficialmente las causas que originaron el incidente.