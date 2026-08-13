Hombre choca contra tráiler cuando transportaba pera, en camino de Canatlán a Torreón

Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de sufrir un accidente mientras conducía una camioneta cargada con pera por la autopista Durango-Gómez Palacio, por lo que terminó hospitalizado en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Benjamín Tilo García, de 54 años de edad, vecino del fraccionamiento Villas del Guadiana VI, quien durante la tarde del miércoles 12 de agosto ingresó al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 04:30 horas del mismo miércoles, cuando Benjamín circulaba por la citada autopista a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Lobo F-150, de color blanco.

El hombre había salido con un cargamento de peras procedente del municipio de Canatlán y tenía como destino la ciudad de Torreón, Coahuila; sin embargo, antes de llegar a la caseta de León Guzmán, ocurrió el percance.

Benjamín relató que al intentar realizar una maniobra de rebase terminó chocando contra un tráiler de doble remolque, del cual no pudo proporcionar mayores características debido a las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Tras el impacto, el conductor quedó lesionado y recibió auxilio de personal de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional.

Inicialmente, fue trasladado para recibir atención médica a Cuencamé y posteriormente se determinó enviarlo al IMSS de la capital duranguense.

En el hospital fue diagnosticado con politraumatismo, además de trauma cerrado de tórax y abdomen, lesiones por las que quedó bajo atención médica, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del accidente para establecer las circunstancias en las que se produjo.