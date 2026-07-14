Hombre contrata compañía para la noche y termina siendo víctima de robo en hotel de Durango

Un hombre que buscaba compañía para pasar la noche terminó solicitando el apoyo de la Policía Municipal, luego de que la persona que contrató presuntamente le robó una cadena de oro en un hotel del Centro Histórico de la ciudad de Durango. El presunto responsable fue detenido minutos después y quedó a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del lunes 13 de julio, cuando elementos preventivos que patrullaban la zona de las calles Patoni y Salvador Nava observaron a una persona que, presuntamente, acababa de despojar mediante jaloneos de una cadena a otro hombre e intentaba retirarse del lugar.

De acuerdo con la versión del afectado, identificado como Juan, de 46 años de edad y de profesión licenciado en Enfermería, desde horas antes había estado conviviendo y por la noche acudió a un bar de la Zona Centro, donde contrató los servicios de una persona para que lo acompañara, quien resultó ser un hombre vestido de mujer.

Ambos se trasladaron posteriormente al Hotel Fresno; sin embargo, en determinado momento el acompañante presuntamente aprovechó la situación para apoderarse de varias pertenencias de la víctima, entre ellas una cadena de oro, por lo que el hombre pidió ayuda a las corporaciones de seguridad.

Tras recibir el señalamiento directo, los agentes interceptaron a quien fue identificado como Iván, de 31 años de edad. Durante la inspección preventiva, los policías localizaron en un bolso la cadena que el denunciante reconoció como de su propiedad.

Aunque en un inicio trascendió que la responsable era una mujer, las autoridades informaron que la persona detenida es un hombre que vestía prendas femeninas. El afectado manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Finalmente, Iván fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por el probable delito de robo y los cargos que resulten de la investigación. Mientras tanto, la cadena asegurada quedó bajo resguardo como parte de los indicios del caso.