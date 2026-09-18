Hombre de 31 años termina con su vida en colonia Valle del Guadiana

Un hombre fue localizado sin vida la mañana del jueves al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle del Guadiana, de la ciudad de Durango; las primeras investigaciones establecieron que se trató de una muerte por autolesión.

El reporte se recibió aproximadamente a las 10:00 horas del 17 de septiembre, cuando familiares solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia en una vivienda de la calle Emilio Fernández, luego de encontrar inconsciente a quien identificaron con las iniciales S.A.S.L., de 31 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, uno de sus hermanos y su madre acudieron a buscarlo a su habitación debido a que les pareció extraño que no se hubiera levantado para acudir a trabajar, pues normalmente iniciaba su jornada laboral a las 09:00 horas.

Tras localizarlo inconsciente por autolesión, sus familiares solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. Paramédicos acudieron al domicilio y, después de revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el inmueble como primeros respondientes, mientras que posteriormente arribaron el Agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección no se observaron otros indicios de violencia ni fue localizado algún mensaje póstumo.

Las autoridades recabaron información entre los familiares para integrar la investigación y determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Posteriormente se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien cercano atraviesa por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, puede solicitar ayuda inmediata. En México está disponible la Línea de la Vida, 800 911 2000, las 24 horas del día; ante una situación de riesgo inmediato también se puede llamar al 911 o 075, en Durango capital.