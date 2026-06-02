Hombre de 37 años fallece en domicilio de la colonia Jalisco

Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes al interior de un domicilio de la colonia Jalisco, en la ciudad de Durango, presuntamente a consecuencia de complicaciones derivadas de padecimientos crónicos.

El hecho fue reportado alrededor de las 14:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Talpa, donde familiares solicitaron apoyo al número de emergencias tras percatarse de que el afectado no reaccionaba y aparentemente no respiraba.

Al lugar acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes realizaron la evaluación inicial y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como José Luis Alejandro Casas, de 37 años de edad, con domicilio en la misma calle donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el hombre padecía diabetes e hipertensión, enfermedades por las que recibía atención médica en el Hospital General 450.

Las autoridades se entrevistaron con Gilberto, cuñado del hoy occiso, quien informó sobre los antecedentes médicos del hombre y colaboró con los datos necesarios para el reporte correspondiente.

Tras la revisión del caso y la documentación de los padecimientos que sufría el fallecido, se estableció de manera preliminar que se trató de una muerte por causas naturales.

Por tal motivo, la autoridad correspondiente determinó la dispensa del cuerpo, sin que fuera necesaria la intervención de los servicios periciales para una investigación adicional.