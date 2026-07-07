Hombre de 50 años es localizado sin vida dentro de su vivienda, en Gómez Palacio

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Centenario, en Gómez Palacio. Autoridades ministeriales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, en un nuevo caso de suicidio.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando una familiar llegó a la vivienda situada en la cerrada Santander y comenzó a buscar al hombre, ya que no respondía a sus llamados.

Al ingresar al inmueble lo encontró inconsciente en el área de la cocina , por lo que de inmediato solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911 mientras intentaba auxiliarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio; sin embargo, al revisar a la persona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias legales.

La víctima fue identificada con las iniciales E.G.G., de 50 años de edad, con domicilio en el mismo fraccionamiento donde ocurrieron los hechos.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el Representante Social ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Las primeras indagatorias establecen que, momentos antes del hallazgo, el hombre habría tenido comunicación con una persona cercana, quien posteriormente alertó a sus familiares para que acudieran a buscarlo. Esa información forma parte de la carpeta de investigación y será analizada por las autoridades.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos relacionados con hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato. Puedes comunicarte al 911 para una atención urgente o a la Línea Amarilla 075, donde personal capacitado brinda apoyo y orientación las 24 horas. Hablar con alguien de confianza y solicitar ayuda profesional puede marcar la diferencia.