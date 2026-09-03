Justicia

DESAPARECIDOS

Hombre de 59 años desaparece al salir de clínica en Vicente Guerrero

Algunos pacientes señalaron que lo habían visto salir corriendo del hospital.

Hombre de 59 años desaparece al salir de clínica en Vicente Guerrero

Hombre de 59 años desaparece al salir de clínica en Vicente Guerrero

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un varón de 59 años de edad fue reportado como no localizado tras salir de la clínica del IMSS en el municipio de Vicente Guerrero, durante la tarde del miércoles.

La familia indicó que el hombre se encontraba en consulta médica y alrededor de las 12:30 horas salió al baño, pero ya no regresó.

Posteriormente, otros pacientes señalaron que lo habían visto salir corriendo del hospital.

Elementos de seguridad realizaron recorridos por los alrededores para tratar de localizarlo y orientaron a la familia para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Al momento, continúan las labores de búsqueda.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DESAPARECIDOS salir, familia, clínica, Vicente

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas