Hombre de 59 años desaparece al salir de clínica en Vicente Guerrero

Un varón de 59 años de edad fue reportado como no localizado tras salir de la clínica del IMSS en el municipio de Vicente Guerrero, durante la tarde del miércoles.

La familia indicó que el hombre se encontraba en consulta médica y alrededor de las 12:30 horas salió al baño, pero ya no regresó.

Posteriormente, otros pacientes señalaron que lo habían visto salir corriendo del hospital.

Elementos de seguridad realizaron recorridos por los alrededores para tratar de localizarlo y orientaron a la familia para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Al momento, continúan las labores de búsqueda.