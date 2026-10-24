Hombre de 60 años es acuchillado por su propio hijo en Durango

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca durante la madrugada de este sábado 24 de octubre, luego de ser presuntamente atacado por su propio hijo en un domicilio de la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:30 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle 29 de Septiembre, a la altura de la calle Constitución, donde se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad ante una agresión registrada entre integrantes de una misma familia.

De acuerdo con la información proporcionada al sistema de emergencias, una mujer identificada como Karol solicitó apoyo al señalar que su cuñado había atacado con un objeto punzocortante a su propio padre, provocándole lesiones cuya gravedad no fue precisada en el reporte inicial.

Asimismo, la reportante manifestó que, después de la agresión, el presunto responsable salió del domicilio y se retiró del lugar, por lo que al momento de solicitar el auxilio ya no se encontraba en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la agresión, así como el estado de salud del lesionado, por lo que se espera que las autoridades correspondientes esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades legales derivadas de este hecho de violencia familiar.