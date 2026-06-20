Hombre de la colonia Morelos Sur, muere al volcar en camino de San Dimas

Un hombre perdió la vida luego de sufrir una aparatosa volcadura cuando circulaba por un camino de terracería en el municipio de San Dimas. La víctima fue auxiliada por trabajadores de una mina , quienes intentaron que recibiera atención médica, aunque ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 19:00 horas de este viernes 19 de junio, autoridades recibieron el aviso por parte del C4 de El Salto, sobre la llegada de una ambulancia del Grupo Minero Basis a las afueras de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, en la que era trasladado el cuerpo sin vida de un hombre.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron que en el interior de la unidad de emergencia se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino en posición de cúbito dorsal.

El conductor de la ambulancia informó a las autoridades que había llevado a cabo el traslado del fallecido desde horas antes, luego de que se reportara el accidente en la zona minera.

Posteriormente, los elementos se entrevistaron con José, de 40 años de edad, quien identificó a la víctima como su hermano, Eugenio Quintero Venegas, de 42 años, con domicilio en la calle Ignacio Allende número 129 de la colonia José María Morelos y Pavón Sur, en la ciudad de Durango.

Según el testimonio recabado, el accidente ocurrió aproximadamente a las 07:00 horas, cuando Eugenio circulaba a bordo de una camioneta de la marca Honda, línea Pilot, color gris, por la carretera de terracería que comunica la localidad de Sapioris con las minas de Basis.

En determinado momento, el conductor perdió el control de la unidad y esta terminó volcada. Trabajadores de la mina que se percataron del percance acudieron en su auxilio y lo trasladaron de inmediato a la clínica de Cardos, en el municipio de San Dimas.

Sin embargo, al ser revisado, se confirmó que Eugenio Quintero Venegas ya no contaba con signos vitales, por lo que las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias de ley para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.