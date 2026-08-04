Hombre de la tercera edad habría fallecido abandonado hace 2 semanas en La Laguna

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida dentro de su domicilio en Torreón, Coahuila, luego de que vecinos reportaran olores desagradables y una gran cantidad de moscas alrededor de la vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona comenzaron a preocuparse al notar que llevaban varios días sin observar al adulto mayor . Al acercarse al inmueble percibieron un fuerte olor proveniente del interior, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Vecinos alertaron sobre los olores

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio como primeros respondientes y posteriormente se sumaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tras ingresar a la propiedad, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado por vecinos como Fortino Cuerno de 80 años de edad, quien presuntamente padecía distintas enfermedades y vivía solo en el domicilio.

Si bien las autoridades aún no se esclarecen en un 100%, aparentemente el adulto mayor vivía semanas atrás junto a su esposa, sin embargo esta habría sido llevada a otro lugar días antes del suceso ya que necesitaba atención médica constante.

Investigarán la causa exacta del fallecimiento

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes dentro del inmueble y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense , donde se practicaría la necropsia de ley.

Si bien este caso aún tiene algunas interrogantes, las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones pertinentes en cuánto tiempo permaneció sin vida dentro de la vivienda y cómo es que falleció.

Este acontecimiento causó consternación entre los habitantes de la zona, debido a las condiciones en las que fue localizado el adulto mayor y al aparente aislamiento en el que se le habría dejado días antes de su fallecimiento.