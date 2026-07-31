Hombre de Lerdo se autolesiona, camina hasta un bulevar y se desploma; taxista pidió ayuda

Un hombre fue hospitalizado con una grave herida, luego de ser localizado lesionado sobre el bulevar Nuevo Tecnológico, frente a la maquiladora 7 Leguas, en el municipio de Lerdo. El hecho ocurrió durante la mañana del jueves y movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas. Presuntamente, el hombre se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia San Isidro, cuando se provocó una lesión.

Tras resultar herido, salió de la vivienda y caminó varios metros hasta llegar al bulevar Nuevo Tecnológico, donde finalmente quedó tendido sobre la vía pública. Un taxista que pasaba por el lugar observó la situación y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

El lesionado fue identificado con las iniciales B.C.V., de 44 años de edad, con domicilio en la prolongación Hidalgo, en la colonia San Isidro. Los médicos le atendieron la herida y lograron estabilizarlo.

De manera preliminar, se conoció que el hombre atravesaba por problemas personales y que, según familiares, en distintas ocasiones había manifestado su intención de quitarse la vida. También señalaron que consumía bebidas alcohólicas de manera frecuente.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida, 800 911 2000, donde hay atención confidencial las 24 horas. Hablar con alguien puede marcar la diferencia.