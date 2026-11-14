Hombre de Santiago Papasquiaro intenta encender estufa con alcohol y termina con quemaduras

Con quemaduras de tercer grado en el 18 por ciento de su superficie corporal ingresó un hombre al Hospital General 450, después de sufrir un accidente mientras intentaba encender una estufa de leña en su domicilio, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

El lesionado fue identificado como José Manuel Martínez Camberos, de 45 años de edad, habitante de la localidad El Guamúchil, quien llegó por sus propios medios a la capital duranguense durante la madrugada de este sábado.

Al ser entrevistado por personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, José Manuel manifestó que los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas del pasado jueves 12 de noviembre, cuando se disponía a encender la estufa de su vivienda.

Con la intención de que el fuego prendiera más rápido, el hombre utilizó alcohol; sin embargo, durante la maniobra parte del líquido le salpicó el pecho y una llamarada alcanzó su camisa, la cual comenzó a incendiarse.

El afectado reaccionó al arrojarse agua para extinguir las llamas y posteriormente permaneció en su domicilio, donde estuvo en reposo hasta este sábado, cuando decidió trasladarse a la ciudad de Durango para recibir atención médica.

El ingreso hospitalario fue reportado a las 03:30 horas de este 14 de noviembre, y tras la valoración médica se determinó que presentaba quemaduras de tercer grado, por lo que quedó bajo observación, aunque su estado de salud fue reportado como estable.