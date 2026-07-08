Hombre dedicado a lavar coches, muere tras brutal golpiza en Gómez Palacio

Un hombre que había sido encontrado inconsciente sobre la vía pública perdió la vida días después de haber sido ingresado al Hospital General de Gómez Palacio, donde permanecía bajo atención médica a consecuencia del delicado estado de salud en el que fue localizado.

De acuerdo con la información obtenida, los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de julio, alrededor de las 13:00 horas, cuando ciudadanos observaron a un hombre tendido e inconsciente sobre la calle Independencia, entre Mina y Bravo, en la zona Centro de Gómez Palacio.

Al percatarse de que la persona no reaccionaba, los testigos solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911. Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Debido a las condiciones en que se encontraba, el hombre fue trasladado de inmediato al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica especializada, donde quedó internado bajo observación.

Las primeras indagatorias señalan que la víctima era una persona en situación de calle, dedicada al lavado de automóviles en distintos puntos de la ciudad y que, presuntamente, enfrentaba problemas de adicción a los solventes.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el estado de salud del paciente se agravó con el paso de los días, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso y ordenaron las diligencias de ley para establecer de manera oficial la causa de la muerte, así como la integración de la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango continúa con las investigaciones correspondientes.