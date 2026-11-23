Un automóvil que se encontraba estacionado afuera de una vivienda fue robado durante la noche del sábado o madrugada del domingo en la colonia Veteranos de la Revolución, en la ciudad de Durango, luego de que s u propietario dejara las llaves en el interior de la unidad.

El robo fue descubierto durante la mañana del domingo 22 de noviembre, cuando Ricardo salió de su domicilio, ubicado sobre la calle Revolución, y se percató de que su vehículo ya no se encontraba en el sitio donde lo había dejado estacionado.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, se trata de un automóvil de la marca Toyota, línea Yaris, modelo 2017, color gris, con placas de circulación del estado de Durango, el cual había dejado afuera de su vivienda aproximadamente a las 22:00 horas del sábado 21 de noviembre.

Fue alrededor de las 10:00 horas del domingo cuando el propietario descubrió la desaparición de la unidad, por lo que solicitó la intervención de las autoridades. Durante el reporte, reconoció que había dejado las llaves dentro del automóvil, circunstancia que pudo facilitar el robo.

Personal del área de Recuperación de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Durango estableció comunicación con Ricardo, quien explicó que todavía se encuentra pagando el automóvil, por lo que no cuenta con la factura ni con algún otro documento que permita acreditar su propiedad.

Ante esta situación, el afectado manifestó que acudiría al lote donde adquirió el Toyota para solicitar la documentación correspondiente y posteriormente presentarse ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con la finalidad de interponer la denuncia formal por el robo de su vehículo.