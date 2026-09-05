Hombre dejó su moto afuera de casa y al amanecer desapareció; ocurrió en Durango capital

Una motocicleta fue robada durante la madrugada del viernes en el fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango, luego de que su propietario la dejara estacionada en el exterior de su domicilio.

El afectado, identificado como Geovany "N", informó a las autoridades que aproximadamente a la 01:00 horas del viernes 4 de septiembre llegó a su vivienda, ubicada en la calle Río Tecaltepec, cerca de Río La Sabana, donde dejó estacionada su unidad.

Fue alrededor de las 11:00 horas, del mismo viernes, cuando salió y descubrió que la motocicleta ya no se encontraba en el sitio, por lo que comenzó a realizar los trámites correspondientes para reportar el robo.

La unidad sustraída es de la marca Vento, línea Cross Max 300 Rally, modelo 2024, color gris, con placas de circulación del Estado de Durango.

Como señas particulares, la motocicleta tiene un sticker con la figura de un fantasma en el cubrebarras de la horquilla del lado derecho, mientras que del lado izquierdo cuenta con otro adhesivo con la silueta de una motocicleta.

El propietario manifestó que aproximadamente a las 12:00 horas acudió a presentar la denuncia por el robo y posteriormente le indicaron que también realizara el reporte correspondiente ante el número de emergencias 911.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades investigadoras, quienes cuentan con las características y datos de identificación de la motocicleta para tratar de localizarla y establecer quién o quiénes fueron responsables del robo.