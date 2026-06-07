Hombre denuncia privación ilegal de la libertad y golpiza; permanece hospitalizado en el 450

Un hombre ingresó la noche de este sábado al Hospital General 450 con múltiples golpes en el cuerpo, luego de denunciar que fue privado de la libertad por varios sujetos y posteriormente abandonado sobre una carretera.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes acudieron al nosocomio para entrevistarse con el lesionado e iniciar las indagatorias correspondientes.

La víctima, identificada como Cristian Moisés Moncivais López, de 36 años de edad , relató que alrededor de las 15:00 horas caminaba por calles del fraccionamiento Milenio 450 cuando fue interceptado por tres hombres que descendieron de un vehículo color verde.

Según su declaración, los individuos serían vecinos del domicilio de su madre y desde semanas atrás mantenían diferencias con él debido a que lo señalaban de haber participado en un robo, acusación que aseguró haber negado en todo momento.

El afectado manifestó que los sujetos presuntamente lo obligaron a subir al vehículo, donde le ataron las manos, le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo mientras circulaban por diversos sectores de la ciudad.

Posteriormente, dijo haber sido abandonado sobre la carretera México, en un punto que no pudo precisar. Personas que transitaban por el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias 911, lo que permitió la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Cristian fue trasladado al Hospital General 450, donde fue diagnosticado como policontundido y permanece bajo observación médica con estado de salud reservado, en espera de estudios complementarios.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.