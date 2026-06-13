Hombre denuncia robo de su camioneta en Vicente Guerrero; habría sido retirada por una grúa

La madrugada de este sábado se generó un reporte por el presunto robo de una camioneta en la cabecera municipal de Vicente Guerrero, luego de que un hombre regresara de la feria y no encontrara su unidad donde la había dejado estacionada.

El reporte se recibió alrededor de las 04:00 horas en la calle 5 de Mayo, entre Álvaro Obregón y la Zona Centro de la ciudad de Vicente Guerrero. El afectado señaló que había dejado su camioneta frente a una vivienda mientras asistía a un evento de la feria del municipio.

La unidad reportada como desaparecida es una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2003, cabina y media, de color negro, propiedad de Arturo Vargas. Como características particulares, presenta un golpe en el costado del copiloto y la pintura deteriorada.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos adscritos al sector de Vicente Guerrero se trasladaron al sitio para entrevistarse con el reportante y verificar la situación. Al arribar, localizaron a Arturo Vargas, quien se encontraba en el lugar.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre se encontraba en estado de ebriedad al momento de proporcionar la información sobre el supuesto robo de su vehículo, por lo que las autoridades procedieron a recabar mayores datos sobre el caso.

En el sitio también se encontraba personal de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos informaron al afectado que, de manera preliminar, existía la posibilidad de que la camioneta hubiera sido retirada por una grúa debido a que presuntamente se encontraba mal estacionada y en un lugar no permitido.

Asimismo, agentes de Vialidad le indicaron que debía acudir en horario laboral y presentar la documentación oficial de la unidad para confirmar la situación y determinar el paradero de la camioneta.

Finalmente, los agentes investigadores invitaron a Arturo Vargas a presentarse posteriormente en estado conveniente para corroborar la información y descartar un delito. En caso de confirmarse que la unidad no fue remolcada, deberá interponer la denuncia correspondiente por el delito de robo de vehículo.