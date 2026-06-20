Hombre 'desaparece' en Durango tras concretar una venta a través de Facebook; lo ubicaron ebrio

Momentos de preocupación vivió una familia de la colonia Benjamín Méndez, luego de que un integrante fuera reportado como desaparecido la noche de este viernes, tras varias horas sin tener comunicación con él.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 23:00 horas. Los familiares señalaron que desde las 14:00 horas no sabían del paradero de Edilberto, de 53 años de edad, quien salió de su domicilio, ubicado en la calle Maquinistas, para concretar la venta de un artículo que ofrecía por internet.

De acuerdo con la información recopilada, el hombre se dirigía rumbo a las instalaciones de la SEP a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Chevy Pop, color rojo con negro, con placas del Estado de Durango, y desde entonces dejó de responder las llamadas a su teléfono celular.

La familia describió al desaparecido como una persona de aproximadamente 1.70 metros de estatura, de tez morena, complexión delgada y cabello muy corto con canas. Al momento de su ausencia vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla color beige.

Ante la posibilidad de que hubiera sido víctima de algún delito, personal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas se trasladó al domicilio señalado para iniciar las indagatorias correspondientes y obtener mayores datos sobre su localización.

'Apareció' ebrio

Sin embargo, al arribar al inmueble y tocar la puerta, los agentes fueron recibidos por el propio Edilberto, quien manifestó que se había ausentado voluntariamente y que había acudido a ingerir bebidas alcohólicas en un bar cuyo nombre no recordaba.

El hombre explicó que su teléfono celular se quedó sin batería y posteriormente lo olvidó en el establecimiento, situación que provocó la preocupación de sus familiares.

Asimismo, aseguró encontrarse en buen estado de salud y no haber sido víctima de ningún delito, por lo que solicitó dar por concluidas las acciones de búsqueda.