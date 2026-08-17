Hombre desaparece en la colonia Luis Echeverria; no lo ubican desde el 15 de agosto

Un hombre de 46 años de edad se encuentra desaparecido en la ciudad de Durango; su familia interpuso una denuncia luego de no saber su paradero desde el pasado 15 de agosto.

Se trata de José Elpidio Díaz Solís, con quien se perdió comunicación desde el pasado sábado.

José Elpidio es un hombre de complexión robusta, tez morena y cabello de color negro con canas; su cara es ovalada, ojos color café, nariz grande y afilada, cejas pobladas y, como seña particular, tiene una cicatriz grande en el antebrazo izquierdo.

La última vez que la familia tuvo contacto con él fue el sábado, cuando, vía mensaje de texto, indicó que se localizaba en la colonia Luis Echeverría, en la capital duranguense.

Al no ser localizado, la familia ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, pues teme que pueda ser víctima de algún delito.

Si tiene información que ayude a ubicar a José Elpidio, puede comunicarse al número de emergencias 911.