Hombre desaparece tras salir a cuidar ganado en Vicente Guerrero

Familiares y autoridades iniciaron la búsqueda de un hombre de 52 años de edad , quien fue reportado como no localizado luego de salir de su domicilio para cuidar ganado y no regresar, en el municipio de Vicente Guerrero.

Se trata de Carlos Flores Ruiz, vecino del ejido Francisco Javier, quien fue visto por su familia por última vez aproximadamente a las 10:30 horas del lunes 24 de agosto, cuando salió para cuidar unas vacas propiedad de uno de sus familiares.

Según la información recopilada, durante la noche un vecino acudió al domicilio de Carlos para preguntar por él y comentó que le había prestado una bicicleta para que fuera a comprar algunas bebidas, pero supuestamente ya no había regresado. Sin embargo, familiares señalaron que revisaron cámaras de seguridad en las que aparentemente se observa que Carlos sí volvió después de realizar dicho encargo.

Durante la madrugada del martes, una de sus hijas intentó comunicarse con él por teléfono, pero la llamada fue enviada al buzón.

Inicialmente la familia no consideró extraña esta situación debido a que, según explicaron, era un comportamiento que acostumbraba tener.

Al pasar las horas sin conocer su ubicación, alrededor de las 20:00 horas los familiares comenzaron a difundir fotografías e información a través de redes sociales y posteriormente realizaron el reporte al número de emergencias 911.

La familia recibió además información de personas que aseguraron haber visto a Carlos durante el martes en el poblado Francisco Murguía, donde presuntamente solicitaba teléfonos prestados para intentar comunicarse con sus familiares. Otro reporte indicaba que cerca de las 17:00 horas habría sido observado caminando con dirección hacia La Parrilla, municipio de Nombre de Dios.

¿Cómo es Carlos Flores Ruiz?

Carlos mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez morena y cabello negro con canas; al momento de su desaparición vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla y cachucha verde con azul marino.

La familia fue orientada para presentar la denuncia correspondiente, mientras policías municipales de Vicente Guerrero y elementos estatales comenzaron a coordinar acciones para tratar de localizarlo.