Hombre detenido con cristal en autobús de pasajeros en Cuencamé, es vinculado a proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de una persona detenida por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras ser asegurado con diversas cantidades de droga durante un operativo en carreteras del estado de Durango.

La autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado deberá permanecer interno en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 7, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró que un juez de control dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Raymundo "N".

Asimismo, el juzgador fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando pruebas para el esclarecimiento del caso.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al ahora imputado en las inmediaciones de la carretera federal 49, en el tramo Durango–Torreón, a la altura de la conexión Río Grande, en el municipio de Cuencamé.

Durante la revisión, al detenido le fue asegurada una bolsa con sustancia sólida granulosa con características de la droga conocida como metanfetamina, “cristal”, con un peso aproximado de 80 gramos.

Además, se localizaron 13 paquetes confeccionados con material sintético que contenían la misma sustancia, con un peso aproximado de 15 kilogramos, así como una pipa de cristal, un teléfono celular, un boleto de pasaje y una maleta.

El caso quedó bajo investigación de la FGR, mientras el imputado permanece bajo resguardo federal en espera de que concluya el proceso judicial correspondiente.