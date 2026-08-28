Hombre ebrio cae de su propia altura y termina lesionado; ocurrió en la Mayagoitia

Un hombre resultó lesionado luego de caer de su propia altura y golpearse la cabeza, en calles de la colonia Héctor Mayagoitia, en la ciudad de Durango, presuntamente en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves 27 de agosto del 2026, en el cruce de las calles Laguna y Nayarit.

Ernesto Salgado Álvarez fue localizado tendido en la vía pública.

Paramédicos lo valoraron y determinaron trasladarlo al Hospital General 450 para una revisión médica, mientras que su hija señaló que el hombre consume bebidas alcohólicas diariamente y que la caída habría ocurrido de manera accidental.