Hombre ebrio termina 'macheteado' tras defender a policía en la colonia Constitución

Un hombre ingresó la noche de este domingo al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS de Durango para recibir atención médica, luego de sufrir heridas producidas por arma blanca en una mano y una muñeca, lesiones que presuntamente sufrió al intervenir en una riña en la colonia Constitución.

De acuerdo con la información recabada, el lesionado fue identificado como Juan Martín Pérez Hernández, de 32 años de edad, quien llegó al nosocomio alrededor de las 20:45 horas y, al momento de su ingreso, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En un primer momento, el hombre manifestó únicamente que había sido atacado con un machete y evitó proporcionar mayores detalles sobre la agresión que sufrió.

Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y encontraron al paciente recibiendo atención médica en el área de primer contacto.

Durante las diligencias, los policías se entrevistaron con la esposa del lesionado, una joven de 22 años de edad, quien relató que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas de este domingo.

Según su versión, Juan Martín se dirigía a un expendio de cerveza de la colonia Constitución cuando observó que alrededor de diez personas agredían físicamente a un elemento policiaco que se encontraba junto a una motocicleta, en la zona del Arroyo Seco.

La mujer señaló que su esposo decidió intervenir con la intención de defender al uniformado; sin embargo, las mismas personas también lo atacaron , ocasionándole lesiones con un arma blanca, aparentemente un machete.

Indicó además que vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital del IMSS.

El personal médico diagnosticó al hombre con heridas en la mano y muñeca, lesiones que, de acuerdo con el reporte inicial, no ponen en riesgo su vida y lo mantienen en condición estable, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los presuntos agresores.