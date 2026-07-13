Hombre en estado de ebriedad ingresa al HG450 tras presunta agresión en poblado de Durango

Un hombre fue ingresado al Hospital General 450 luego de haber sido víctima de una presunta agresión física en la localidad de San Miguel de las Maravillas de Arriba, en el municipio de Durango.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso y recabar información sobre el estado de salud del paciente, identificado como Ángel Esquivel Borjas, de 37 años de edad.

Durante las diligencias, los agentes se entrevistaron con el personal médico, quien informó que el hombre llegó al hospital en un evidente estado de ebriedad, lo que impidió obtener sus datos personales completos.

El personal del nosocomio explicó que, debido al grado de intoxicación etílica que presentaba el paciente, tampoco fue posible realizar una valoración clínica más amplia al momento de su ingreso.

Asimismo, señaló que el hombre fue reportado como víctima de una agresión física ocurrida en la comunidad de San Miguel de las Maravillas de Arriba, aunque no fue posible conocer mayores detalles sobre cómo sucedieron los hechos.

El diagnóstico inicial emitido por el personal médico fue de intoxicación etílica, quedando pendiente una revisión más completa una vez que el paciente recuperara condiciones para colaborar con la valoración.

Las autoridades permanecen a la espera de que el hombre pueda rendir su declaración o de que algún familiar acuda al hospital para aportar información que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión.