Hombre en vehículo amenaza con arma blanca a joven y le quita cartera con 40 pesos en Durango

Un joven vecino de la colonia Campo Alegre denunció haber sido víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este jueves, luego de ser abordado por un sujeto que viajaba en un automóvil rojo en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado cerca de las 06:30 horas al sistema de emergencias 911, indicando que el afectado había sido despojado de su cartera y documentos personales por un individuo que además lo amenazó con un arma blanca.

De acuerdo con la declaración de Juan Manuel, de 20 años de edad, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 de la mañana cuando caminaba cerca del cruce de las calles Tres Molinos y Arroyo Seco.

El joven relató que un hombre a bordo de un automóvil de la marca Mazda, color rojo le pidió ayuda para realizar una llamada telefónica, argumentando que necesitaba conectarse a una red de internet cercana, por lo que accedió a apoyarlo.

Sin embargo, después de avanzar algunos metros, el conductor ingresó a una calle cercana, cerró las ventanas del vehículo y comenzó a amenazarlo para exigirle sus pertenencias.

La víctima señaló que entregó su cartera, en la que llevaba aproximadamente 40 pesos, además de credenciales y documentos personales. Posteriormente, el agresor presuntamente intentó golpearlo con un objeto contundente similar a una llave para retirar neumáticos, aunque logró esquivar el ataque.

Antes de que el sospechoso huyera, el joven alcanzó a anotar las placas del vehículo, información que fue proporcionada a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Unidad de Investigación acudieron a tomar conocimiento del caso y orientaron al afectado para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para tratar de ubicar al presunto responsable.