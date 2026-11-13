Hombre encuentra en casa de empeño el coche que le robaron en Durango

Un hombre que había sido víctima del robo de su automóvil en la ciudad de Durango, logró localizar la unidad cuatro días después, cuando descubrió que se encontraba en una casa de empeño ubicada en la Zona Centro de la capital , situación que fue reportada a las autoridades durante la tarde de este jueves 12 de noviembre.

El afectado fue identificado como Osiris Alejandro, quien manifestó que el vehículo de su propiedad es de la marca Ford, línea Figo, modelo 2019, color azul, con placas de circulación del Estado de Durango, mismo que le había sido sustraído el pasado domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada, el propietario realizó el reporte correspondiente ante las autoridades desde el mismo día en que ocurrió el robo, por lo que el automóvil ya contaba con un antecedente de denuncia cuando fue localizado.

Fue aproximadamente a las 15:30 horas de este jueves cuando Osiris Alejandro solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, luego de señalar que había encontrado su automóvil en un establecimiento dedicado al empeño de artículos, situado en el primer cuadro de la ciudad.

El reportante aseguró que, antes de solicitar el apoyo, revisó tanto las placas de circulación como el número de serie de la unidad, datos que coincidieron con los de su vehículo, por lo que manifestó tener la certeza de que se trataba del automóvil que le habían robado.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango investiga cómo llegó el vehículo a dicho establecimiento. Tampoco se ha confirmado su recuperación oficial, por lo que corresponderá a las autoridades dar a conocer la información oficial.