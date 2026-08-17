Hombre encuentra sin vida a su padre en vivienda de Indé

Un hombre fue localizado sin vida, por suicidio, durante la mañana del domingo en el interior de su domicilio, ubicado en el poblado Providencia, municipio de Indé, situación que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de investigación.

El hoy occiso fue identificado con las iniciales D.C.H.G., tenía 54 años de edad y residía en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos.

El hallazgo fue realizado por uno de sus hijos, quien relató a las autoridades que acostumbraba acudir diariamente, alrededor de las 08:00 horas, a la casa de su padre para acompañarlo a tomar café.

Al llegar esa mañana, encontró abierta la puerta de la vivienda, situación que llamó su atención, por lo que ingresó y momentos después descubrió a su padre inconsciente, por autolesión. Ante lo ocurrido, solicitó ayuda a las autoridades.

Personal de Seguridad Pública de Indé dio aviso del caso alrededor de las 07:30 horas, por lo que acudieron al poblado elementos encargados de la investigación, acompañados por el Agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales de Santa María del Oro.

Durante las primeras indagatorias, el hijo manifestó desconocer las razones que pudieron llevar a su padre a tomar la decisión. En el lugar tampoco fue localizado algún mensaje póstumo que permitiera establecer un posible motivo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Santa María del Oro para la necropsia correspondiente.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguien cercano atraviesa por una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, solicite ayuda de inmediato a través del número de emergencias 911 o de la Línea de la Vida, al 800 911 2000.