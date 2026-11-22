Un hombre fue detenido durante la tarde del sábado 21 de noviembre, luego de que presuntamente ingresara a una vivienda para robar una herramienta de trabajo, pero al intentar escapar tropezó y cayó por unas escaleras, donde fue alcanzado por el propietario del objeto, en la colonia Cerro de Guadalupe, de la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Juan Manuel, de 43 años de edad, quien fue sorprendido cuando presuntamente salía de un domicilio ubicado en la calle J. Bernardo Albella, entre José Meraz y Arturo Lugo, llevando consigo una pulidora de la marca Truper, de color negro con naranja.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas, cuando Gilberto, de 49 años, se encontraba realizando trabajos de soldadura en unas ventanas de la cochera de la vivienda de su madre, momento en el que decidió ingresar al baño por unos minutos.

Al salir, observó a un desconocido que abandonaba la propiedad con una pulidora que había dejado en el suelo mientras realizaba cortes, por lo que inmediatamente salió tras él para impedir que escapara con la herramienta.

Durante la huida, el presunto ladrón tropezó y cayó por unas escaleras que conducen hacia una calle ubicada en la parte baja del sector, situación que aprovechó el afectado para retenerlo. En ese momento, una patrulla de la Policía Municipal pasaba por el lugar, por lo que Gilberto solicitó ayuda a los agentes.

Los policías encontraron al señalado con la pulidora en su poder, sin que pudiera explicar su procedencia, por lo que alrededor de las 18:00 horas fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo a casa habitación.