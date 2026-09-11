Hombre entró a trabajar a Walmart El Edén y al salir, su camioneta había sido robada

Una jornada laboral terminó con una desagradable sorpresa para un trabajador, luego de descubrir que su camioneta había desaparecido del estacionamiento de Walmart El Edén, en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 23:30 horas del jueves 10 de septiembre, desde el establecimiento ubicado en avenida Cuitláhuac, cerca del bulevar Instituto Politécnico Nacional, en el fraccionamiento El Edén.

José explicó a las autoridades que alrededor de las 17:00 horas llegó a su trabajo y dejó estacionada su camioneta en el área cercana a Juguetelandia, para posteriormente ingresar al establecimiento y comenzar con sus actividades.

Fue hasta las 23:30 horas, al concluir su turno, cuando regresó al estacionamiento y se percató de que la unidad ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado, por lo que comenzó a buscarla y posteriormente solicitó apoyo.

La unidad robada es una camioneta de la marca Nissan, modelo 1989, color azul cielo, doble cabina y equipada con un camper de aluminio color gris. Porta las placas de circulación del estado de Durango.

Según relató el afectado, personal del establecimiento revisó las cámaras de seguridad y en las grabaciones presuntamente se observa el momento en que la camioneta es retirada del estacionamiento; sin embargo, no fue posible distinguir a la persona responsable . Los videos no fueron entregados directamente al propietario debido a las políticas de privacidad de la empresa.

Tras el reporte, José fue orientado para acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango y presentar la denuncia formal por el robo de su vehículo, mientras que las características de la camioneta quedaron registradas para tratar de localizarla y esclarecer quién se la llevó.