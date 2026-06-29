Hombre es apuñalado durante riña en poblado de Durango; huyó antes de que llegaran autoridades

Una riña registrada la noche del domingo en la localidad de Abraham González, en el municipio de Durango, dejó como saldo a un hombre lesionado con arma blanca, quien abandonó el lugar antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 20:45 horas, cuando un ciudadano informó que en el domo del poblado, ubicado sobre la calles Hidalgo y Querétaro, acababan de atacar con un arma blanca a un hombre de aproximadamente 30 años de edad. El denunciante señaló que desconocía más detalles debido a que no se acercó por temor a verse involucrado.

Tras recibir el aviso, elementos de las corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para verificar la situación e iniciar las primeras investigaciones sobre la agresión.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con varios vecinos, quienes prefirieron no proporcionar sus datos generales. Los testigos manifestaron que cerca de las 21:00 horas observaron una riña en la que participaron varias personas.

De acuerdo con los testimonios, durante el altercado un hombre identificado únicamente como Juan Pérez resultó lesionado con un arma blanca, apreciándose que presentaba una herida en uno de sus brazos, de la cual emanaba abundante sangre.

Los habitantes indicaron que, pese a la lesión, el afectado se retiró del lugar caminando con rumbo desconocido antes de que arribaran las autoridades y los cuerpos de auxilio.

Al no localizar al lesionado en el sitio, los elementos concluyeron las diligencias iniciales y permanecieron atentos ante la posibilidad de que el hombre ingresara a algún hospital para recibir atención médica, lo que permitiría ampliar la investigación.

Hasta el cierre del reporte no se tenía información sobre el paradero del lesionado ni sobre personas detenidas por estos hechos, por lo que las autoridades continuarán con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de la agresión.