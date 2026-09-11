Hombre es atacado a golpes y con machete por 5 personas que ingresaron a su casa en Gómez Palacio

Un hombre terminó hospitalizado con diversas lesiones luego de que cinco personas presuntamente ingresaron a su domicilio y lo atacaron a golpes y con un arma blanca, en el municipio de Gómez Palacio.

El lesionado fue identificado como Leonardo Raymundo Suárez Chuca, de 37 años de edad, vecino del ejido Noé, quien presentó tres heridas contuso-cortantes en la región occipital, además de una fractura en el antebrazo derecho y golpes en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas del miércoles 9 de septiembre, cuando Leonardo se encontraba dentro de su vivienda.

En determinado momento, cinco personas habrían ingresado al inmueble y, sin darle oportunidad de reaccionar, presuntamente comenzaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo.

La víctima señaló que durante la agresión uno de los involucrados utilizó un machete, con el cual le provocó las heridas que posteriormente ameritaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Leonardo manifestó reconocer a cuatro de sus presuntos agresores, a quienes identificó con los nombres de Mireya, María Elena, Martín y Ángel, mientras que dijo desconocer la identidad de la quinta persona. Después del ataque, todos se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Personal médico notificó el ingreso del lesionado a las autoridades, por lo que agentes investigadores tomaron conocimiento de los hechos y recabaron la declaración correspondiente para iniciar las indagatorias y establecer el motivo de la agresión, así como ubicar a los presuntos responsables.