Hombre es atacado con arma blanca en cuello, cara y tórax, en hogar Durango; está delicado

Un hombre fue ingresado la noche de este jueves al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras sufrir múltiples lesiones producidas por arma blanca, mismas que lo mantienen en estado de salud delicado.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:45 horas, cuando se informó sobre el ingreso de Manuel Montelongo González, de 40 años de edad, al área de urgencias del nosocomio. En un principio se indicó que presentaba heridas en el cuello y uno de sus brazos.

Al acudir al hospital, agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango se entrevistaron con Edgar Joel, de 20 años de edad, quien manifestó ser amigo y vecino del lesionado. El joven relató que los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos.

Según su testimonio, cerca de las 20:00 horas escuchó fuertes golpes provenientes de una vivienda cercana. Momentos después observó que Manuel pedía ayuda desesperadamente, por lo que salió de inmediato para auxiliarlo.

El testigo señaló que también se encontraba en el lugar un hombre identificado como Elías Javier, quien presuntamente abordó una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, de color blanco, propiedad del lesionado, y se retiró del sitio antes de que llegaran las autoridades. Las circunstancias de su participación en los hechos son materia de investigación.

Al ingresar al domicilio, Edgar encontró a Manuel cubierto de sangre y con diversas heridas visibles en el rostro y otras partes del cuerpo. Ante la gravedad de las lesiones, decidió solicitar apoyo al número de emergencias 911; sin embargo, optó por trasladarlo por sus propios medios al Hospital General 450 para agilizar su atención médica.

Personal médico diagnosticó al paciente con múltiples heridas cortantes en cuello, cara y tórax. Debido a la severidad de las lesiones, el hombre quedó bajo observación y sometido a diversos estudios para descartar afectaciones en órganos vitales.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la agresión y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas. Manuel Montelongo González permanece hospitalizado y su estado de salud era reportado como delicado.