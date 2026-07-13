Hombre es atacado con un cuchillo en la Jardines de Cancún; ingresó al HG450

Un hombre resultó lesionado por arma blanca la noche de este domingo, luego de ser agredido en calles de la colonia Jardines de Cancún, en la ciudad de Durango. La víctima recibió atención médica en el Hospital General 450 y, tras ser valorada, fue dada de alta.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas al sistema de emergencias 911. De acuerdo con el reporte, un sujeto atacó con un cuchillo a un hombre, causándole una herida en la zona de la axila, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio al observar que presentaba abundante sangrado.

Más tarde, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5) notificó a las autoridades sobre el ingreso del lesionado al Hospital General 450, donde ya recibía atención médica.

Elementos investigadores acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y entrevistarse con el personal de vigilancia, quien confirmó el ingreso del paciente identificado como Jorge Manuel García Anguiano, de 39 años de edad, con domicilio en la colonia San Carlos.

De acuerdo con la información recabada, el hombre fue trasladado al hospital a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, luego de la agresión ocurrida en la colonia Jardines de Cancún.

El personal médico informó que el paciente presentaba una herida producida por arma blanca en la región torácica derecha, lesión por la que recibió curaciones y atención especializada.

Tras permanecer bajo observación y una vez descartadas complicaciones, los médicos determinaron que Jorge Manuel podía retirarse del hospital, por lo que fue dado de alta en condición estable.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar al presunto agresor, ya que hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque.