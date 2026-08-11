Hombre es atacado con unas tijeras en la Zapata; agresor huyó en bicicleta

Un hombre resultó lesionado luego de ser atacado con unas tijeras durante la tarde del lunes en calles de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Durango; el responsable logró retirarse antes de la llegada de las autoridades.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:30 horas, cuando se solicitó apoyo para acudir al andador Mártires de Cananea, cerca de la calle Francisco Villa, donde se encontraba una persona con heridas producidas por un objeto punzocortante.

Según los primeros datos recabados, momentos antes un sujeto se aproximó al afectado y, por causas que hasta el momento no han sido establecidas, comenzó a agredirlo utilizando unas tijeras.

Durante el ataque, la víctima sufrió dos heridas en uno de los brazos. Tras lo ocurrido, el agresor se retiró del lugar a bordo de una bicicleta de color azul.

Del presunto responsable únicamente se informó que vestía una camisa blanca y pantalón camuflado, características que fueron proporcionadas para tratar de ubicarlo en los alrededores.

Hasta el momento se desconoce la identidad y condición médica del lesionado, así como el motivo que originó la agresión. El caso quedó bajo investigación para establecer lo ocurrido y dar con el responsable.