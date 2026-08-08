Hombre es atacado por 7 sujetos para robarle su motocicleta en Río Dorado; logró recuperarla

Un hombre aseguró haber sido víctima de un violento intento de robo la noche de este viernes en el fraccionamiento Río Dorado, donde un grupo de aproximadamente siete sujetos presuntamente lo golpeó, lo amenazó con un cuchillo y trató de despojarlo de su motocicleta.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:30 horas, cuando el afectado, identificado como José Alfredo Avitia Flores, solicitó apoyo a los cuerpos de seguridad e indicó que había sido interceptado sobre la calle Río Acaponeta, cerca del Circuito Paseo de los Ríos, frente a un edificio de color amarillo.

Según el relato del denunciante, los agresores lo sorprendieron en el mismo fraccionamiento e intentaron arrebatarle la motocicleta. Durante el forcejeo, uno de ellos sacó un bat y otro un cuchillo, situación que lo obligó a retirarse del lugar para evitar resultar con lesiones de mayor gravedad.

Antes de alejarse, José Alfredo alcanzó a retirar las llaves de la motocicleta, por lo que los presuntos responsables no pudieron llevársela circulando. Más tarde, un amigo le avisó que la unidad había sido abandonada en un lote cercano dentro del mismo fraccionamiento.

El afectado acudió junto con su conocido al sitio señalado y logró recuperar la motocicleta por sus propios medios, sin que fuera necesaria la intervención de las autoridades para asegurar el vehículo.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito se comunicaron con el reportante para conocer su ubicación y brindar apoyo; sin embargo, este informó que ya tenía nuevamente la motocicleta en su poder y que no requería asistencia.

Asimismo, el hombre manifestó que no presentaría una denuncia formal por los hechos, por lo que el caso no tuvo mayores consecuencias legales, pese a la violencia con la que, según su versión, ocurrió el intento de robo.