Hombre es detenido por transportar partes de ganado bovino mutilado, en Gómez Palacio

Elementos de la Policía Estatal detuvieron en el municipio de Gómez Palacio a un individuo identificado como A lberto, de 36 años de edad y domiciliado en Torreón, Coahuila, quien transportaba restos de ganado bovino en la caja de su vehículo sin contar con la documentación que acreditara su legal propiedad ni procedencia.

El aseguramiento se concretó en el poblado Estación Viñedo como parte de los recorridos de prevención y combate al delito del Operativo Dragón, luego de que el conductor de una camioneta de la marca Ford, linea Ranger, color blanco con camper acelerara la marcha para evadir a la unidad policial tras notar su presencia.

Tras darle alcance y realizar una inspección de rutina en la unidad, los uniformados localizaron partes de animales recién mutilados ocultas dentro de tambos de plástico de color blanco, evidenciando irregularidades en el traslado de los productos cárnicos.

Ante la posible comisión del delito de abigeato, tanto el implicado como el vehículo y la carga fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía General Región Laguna, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.