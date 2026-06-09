Detienen a hombre por prender fuego a su pareja; lo acusan de tentativa de femicidio

Un hombre fue detenido por elementos de la policía municipal de Ecatepec, Estado de México, luego de ser señalado como el presunto responsable de un ataque que dejó gravemente lesionada a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la colonia Fuentes de Aragón, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de la agresión . De acuerdo con los primeros reportes, la mujer sufrió quemaduras de consideración y tuvo que recibir atención médica especializada. El presunto agresor fue asegurado poco después por elementos de seguridad pública.

El caso ha generado indignación entre habitantes de la zona debido a la violencia con la que presuntamente actuó el acusado, así como por la gravedad de las lesiones provocadas a la víctima.

¿Qué fue lo que pasó?

Según la información dada a conocer por las autoridades, el hombre habría sostenido una discusión con su pareja antes de presuntamente atacarla. Posteriormente, la habría rociado con combustible y le habría prendido fuego dentro del domicilio donde ambos se encontraban.

Tras el reporte de emergencia, policías municipales acudieron al lugar y lograron la detención del sospechoso, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, la mujer permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas durante el ataque. Las autoridades no han detallado públicamente su estado de salud, aunque confirmaron que recibe seguimiento especializado. Aunado a ello, las autoridades también rescataron múltiples perros que se encontraban en el área afectada.

Investigan el caso como tentativa de feminicidio

La Fiscalía correspondiente inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales del detenido. Debido a la naturaleza de la agresión y al contexto de violencia de género, el caso es investigado bajo el protocolo de tentativa de feminicidio.

Este tipo de delitos son considerados de alta gravedad debido a que implican actos dirigidos a privar de la vida a una mujer por razones de género . Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para víctimas de violencia familiar y de pareja.

Un caso que vuelve a encender las alertas

El ataque registrado en Ecatepec vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia contra las mujeres en México. Diversos colectivos han señalado que los casos de agresiones extremas continúan ocurriendo en distintas regiones del país, por lo que consideran indispensable reforzar las acciones de prevención, denuncia y atención a las víctimas.

Por ahora, el hombre permanecerá a disposición de las autoridades mientras se define su situación legal. En tanto, familiares y ciudadanos esperan que el caso avance conforme a derecho y que la víctima pueda recibir la atención médica y psicológica necesaria para enfrentar las consecuencias de esta agresión.