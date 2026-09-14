Hombre es encontrado sin vida por presunta autolesión en poblado Santiago Bayacora

Un hombre perdió la vida durante la noche del domingo en un domicilio de la localidad La Puerta Chica, perteneciente al poblado Santiago Bayacora, en el municipio de Durango; las autoridades tomaron conocimiento del caso bajo el protocolo correspondiente a una muerte por autolesión.

El fallecido fue identificado con las iniciales E.G.A., de 56 años de edad, quien fue localizado aproximadamente a las 23:30 horas por uno de sus hijos, al momento en que este regresó a la vivienda familiar y se percató de la situación.

De inmediato, el joven solicitó ayuda a otro integrante de la familia y posteriormente se comunicaron al número de emergencias para pedir asistencia. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración del hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mientras que posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección inicial, las autoridades no observaron indicios que hicieran presumir la participación de terceras personas, por lo que el caso fue tratado como suicidio. Familiares del hoy occiso fueron entrevistados para integrar la información necesaria a la investigación y esclarecer las circunstancias previas al fallecimiento.

Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado de Durango para la práctica de la necropsia de ley y establecer oficialmente la causa de muerte.

Ante situaciones de crisis emocional, pensamientos suicidas o cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la integridad de una persona, se recomienda solicitar ayuda de inmediato y no enfrentar el problema en soledad. En caso de emergencia se puede llamar al 911, mientras que la línea 075 brinda atención, orientación y contención emocional.