Hombre es golpeado en su casa: sustraen a su hija de 4 años y le robaron 45 mil pesos

Un hombre denunció que varias personas irrumpieron en su domicilio, lo golpearon y se llevaron por la fuerza a su hija de cuatro años, además de apoderarse presuntamente de 45 mil pesos en efectivo.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del lunes en una vivienda ubicada sobre la avenida Aldama, en la zona Centro de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con el relato del afectado, identificado como Julio César, de 31 años, su expareja acudió inicialmente al inmueble para hablar con la niña; sin embargo, la menor se habría negado a salir.

Minutos después, según su testimonio, la mujer regresó acompañada por varias personas, quienes presuntamente forzaron la puerta para ingresar. El hombre señaló que fue sometido y golpeado, mientras uno de los involucrados lo amenazaba con un arma de fuego.

También habrían causado daños y robado dinero

El denunciante afirmó que los responsables cortaron previamente el sistema de videovigilancia de la casa y, antes de retirarse, dañaron un televisor y un aparato de aire acondicionado.

Asimismo, indicó que sustrajeron 45 mil pesos que había obtenido por la venta de un vehículo y posteriormente se llevaron a su hija. Vecinos habrían escuchado los gritos de la menor durante los hechos.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre por las lesiones que presentaba, mientras agentes de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Coahuila abrió una carpeta por los presuntos delitos de lesiones, robo, daños y amenazas. Entre las personas señaladas por el afectado se encontrarían la madre, un tío, el padrastro y la abuela materna de la niña.

Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre detenciones ni sobre la situación actual de la menor.