Hombre es golpeado y apuñalado al menos 9 veces al intentar defender a su hijastro en Lerdo

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de intervenir en una riña registrada durante un baile celebrado en la colonia Independencia, en el municipio de Lerdo.

La víctima fue identificada como Juan Alberto Ochoa González, de 37 años de edad, vecino de Gómez Palacio, quien ingresó a recibir atención médica con traumatismo craneoencefálico severo y al menos nueve heridas punzopenetrantes en el costado izquierdo.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas del domingo, cuando Juan Alberto se encontraba conviviendo junto a su esposa en el evento cuando se desató una pelea entre varios asistentes.

En medio del altercado, el hombre observó que varios sujetos golpeaban a Jesús Alberto Agüero Amador, hijo de su esposa, por lo que decidió intervenir para tratar de defenderlo y detener la agresión.

Sin embargo, al involucrarse en la riña fue atacado por varios individuos, quienes presuntamente lo golpearon en repetidas ocasiones con un bat de béisbol en distintas partes del cuerpo.

Además de la golpiza, uno de los agresores sacó una navaja y lo lesionó en repetidas ocasiones en la región costal izquierda, provocándole heridas de gravedad que lo dejaron tendido sobre el suelo.

Tras consumar la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras familiares y otras personas que se encontraban en el baile auxiliaron al lesionado y lo trasladaron de urgencia para recibir atención médica.

Según el testimonio de la esposa de la víctima, logró identificar a varios de los presuntos participantes en el ataque, entre ellos sujetos conocidos con los apodos de "El Jimy", "El Chupes" y "El Negro", este último señalado como quien presuntamente utilizó la navaja. Las autoridades ya cuentan con dicha información para el seguimiento de las investigaciones.