Hombre es golpeado y despojado de 14 mil pesos por sujetos con quienes convivió un día antes

Un hombre fue sorprendido durante la noche del domingo por dos sujetos que ingresaron a un inmueble de la colonia Valentín Gómez Farías, donde presuntamente lo golpearon y despojaron de dinero en efectivo y de un teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas en un domicilio ubicado sobre la avenida Temazcal, donde se encontraba el afectado, identificado como Joel, cuando un hombre llegó para solicitarle ayuda.

Según el relato de la víctima, esta persona le comentó que un amigo de nombre Osiel supuestamente se encontraba detenido en los separos municipales y necesitaban dinero para poder ayudarlo. Joel respondió que no tenía efectivo para prestarle, por lo que el visitante aparentemente se retiró.

Poco después volvieron a tocar a la puerta. Al pensar que se trataba de la misma persona, Joel abrió, pero en ese momento fue sorprendido por dos hombres, quienes presuntamente lo amagaron y comenzaron a golpearlo mientras le exigían que les entregara el dinero que tenía.

Ante las agresiones, el afectado indicó que guardaba sus pertenencias en una bolsa negra con rojo. Los individuos se apoderaron de aproximadamente 14 mil pesos en efectivo y de un teléfono iPhone 17 Pro de color azul, para posteriormente escapar.

El caso fue reportado inicialmente por una hermana de la víctima, quien señaló que los responsables incluso lo habían sometido dentro del inmueble. Al ser entrevistado por los agentes, Joel aseguró que podía reconocer a quienes lo atacaron, pues había convivido y consumido bebidas alcohólicas con ellos apenas un día antes.

Con los datos proporcionados por el afectado, las autoridades elaboraron el informe correspondiente para iniciar las investigaciones. La identificación que asegura tener la víctima podría resultar clave para ubicar a los dos presuntos responsables del robo y la agresión.