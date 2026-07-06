Hombre es hallado desnudo y herido en vía pública de Durango; fue trasladado al HG450

Un hombre que permanece en calidad de desconocido, ingresó durante los primeros minutos de este lunes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de haber sido localizado con lesiones en la cabeza presuntamente provocadas por un machete.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias, donde se informó sobre una persona del sexo masculino que se encontraba tirada sobre la vía pública, desnuda y con visibles golpes, además de presentar una herida sangrante en la cabeza, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, ubicado sobre la calle División Durango, en la colonia 16 de Septiembre, donde brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron en la ambulancia al Hospital General 450.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para realizar las primeras diligencias. En el lugar fueron informados por personal de seguridad que el paciente ingresó alrededor de la medianoche inconsciente y en aparente estado de ebriedad, sin que fuera posible establecer su identidad.

El personal médico diagnosticó al lesionado con heridas en la región occipital y en el óvulo de la oreja derecha, lesiones que serán atendidas una vez que recupere la conciencia, ya que su estado etílico impedía realizar algunos procedimientos al momento de su ingreso.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre permanece bajo observación, con estado de salud estable y fuera de peligro, en espera de que pueda proporcionar información que permita conocer cómo ocurrieron los hechos y quién o quiénes serían los responsables de la agresión.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el caso, identificar al lesionado y determinar las circunstancias en las que resultó herido, así como establecer si efectivamente fue atacado con un machete, como se reportó inicialmente al sistema de emergencias.