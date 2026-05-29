Hombre es hallado sin vida en hogar de la colonia Ciénega, víctima de autolesión

La tarde de este jueves se registró una movilización de corporaciones de emergencia y autoridades investigadoras en la colonia Ciénega de la ciudad de Durango, luego del hallazgo sin vida de un hombre al interior de un domicilio.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 19:30 horas, cuando familiares solicitaron apoyo en una vivienda ubicada sobre la calle Felipe de Jesús Hernández, casi esquina con Enrique Carrola Antuna, ya que encontraron a un hombre inconsciente dentro del inmueble.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el fallecido fue identificado con las iniciales J.E.H.C., de 60 años de edad, quien vivía en ese domicilio.

Las primeras investigaciones indican que fueron familiares quienes acudieron a buscarlo luego de varios días sin tener comunicación con él. Al ingresar a la vivienda realizaron el hallazgo y de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, Agente del Ministerio Público y peritos realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble, donde no se apreciaron indicios de violencia, según el reporte oficial.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien cercano atraviesa por una crisis emocional o pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda profesional y acompañamiento inmediato.

En caso de emergencia se puede llamar al 911, así como a la línea 075, donde se brinda apoyo, orientación y contención emocional las 24 horas.