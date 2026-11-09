Hombre es hallado sin vida en su cama, en la colonia Juan Lira Bracho

Un hombre fue localizado sin signos vitales durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre, al interior de una vivienda de la colonia Juan Lira Bracho, en la ciudad de Durango, luego de que sus familiares acudieran a buscarlo y descubrieran que no respondía a sus llamados.

El fallecido fue identificado mediante las iniciales J.I.B.S., de 38 años de edad, quien tenía su domicilio sobre la calle Lucha Popular, entre José Ventura y 4 de Abril, lugar donde se registró la movilización de los cuerpos de emergencia.

Según la información recabada, durante la noche del domingo el hombre había convivido con sus familiares, quienes le proporcionaron alimentos y posteriormente lo ayudaron a trasladarse hasta el lugar donde acostumbraba descansar, luego de que él mismo solicitara que lo acostaran.

Fue aproximadamente a las 01:30 horas de este lunes cuando sus familiares decidieron revisar cómo se encontraba; sin embargo, al intentar comunicarse con él, no obtuvieron respuesta. Además, observaron que su cuerpo estaba frío y presentaba una coloración distinta a la habitual, por lo que solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al inmueble para realizar la valoración correspondiente, pero únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Preventiva tomaron conocimiento del fallecimiento y notificaron a las autoridades ministeriales.

Finalmente, se solicitó la intervención del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes y disponer el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarían las causas del deceso. Hasta el momento no se ha establecido si el fallecimiento estuvo relacionado con algún padecimiento de salud u otra circunstancia.