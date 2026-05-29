Hombre es herido con arma blanca en Lerdo; agresor ya fue identificado

Un hombre resultó lesionado con arma blanca la mañana de este jueves en el municipio de Lerdo, luego de presuntamente ser atacado por un individuo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, cuando Francisco Rivera Sucedo, salió de su domicilio y fue interceptado por otro sujeto en calles de la región lagunera.

De acuerdo con el reporte oficial, el agresor fue identificado por la propia víctima como Ricardo, quien presuntamente comenzó a insultarlo antes de atacarlo con un cuchillo.

Durante la agresión, Francisco recibió una herida punzopenetrante en el costado izquierdo, por lo que personas cercanas solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital General de Gómez Palacio, donde quedó bajo atención médica especializada.

El afectado tiene su domicilio en la colonia El Mezquital, en Gómez Palacio, Durango, según informaron las autoridades.Tras cometer la agresión, el presunto responsable huyó del sitio con rumbo desconocido, por lo que corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de ubicarlo.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes integrarán la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del ataque y deslindar responsabilidades.