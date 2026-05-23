Hombre es hospitalizado en estado crítico tras presunto intento de suicidio en Guadalupe Victoria

Un hombre fue ingresado en estado crítico a la Clínica 26 del IMSS, en el municipio de Guadalupe Victoria, luego de ser localizado inconsciente dentro de su domicilio en un hecho relacionado con un presunto intento de suicidio.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:30 horas por personal de Protección Civil de Guadalupe Victoria, quienes solicitaron apoyo luego de ser alertados sobre una persona que requería atención médica urgente en una vivienda de la colonia Isidro de Flores.

Elementos de emergencia se trasladaron al lugar donde encontraron a un varón, quien presentaba un delicado estado de salud.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, momentos antes ambos habrían sostenido problemas sentimentales, tras lo cual el hombre se retiró a otra habitación del inmueble.

La mujer relató que, al notar que no regresaba, acudió a buscarlo y lo encontró inconsciente, por lo que de inmediato trató de auxiliarlo y solicitó apoyo de familiares.

Posteriormente, otra mujer realizó el llamado a los números de emergencia, lo que permitió la movilización de paramédicos y corporaciones de auxilio.

Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, el lesionado fue trasladado de urgencia a la Clínica 26 del IMSS para su valoración médica, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y dieron seguimiento a los hechos, mientras familiares permanecían atentos a la evolución médica del paciente.

Si tú o alguien cercano enfrenta una crisis emocional o pensamientos de hacerse daño, buscar apoyo inmediato de familiares, servicios de emergencia o líneas de atención en salud mental puede marcar una diferencia importante.