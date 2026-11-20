La presencia de un hombre inconsciente al interior de un automóvil, estacionado de manera irregular en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, generó la movilización de elementos de las corporaciones de seguridad pública durante la tarde de este jueves.

Se trata de Felipe Ángel, de aproximadamente 54 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Ignacio Allende, de la capital duranguense.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas del 19 de noviembre cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia y fueron abordados por un trabajador del área de Parquímetros del Municipio.

El trabajador informó a los uniformados que sobre la calle Negrete, esquina con Independencia, se encontraba estacionado de manera irregular un automóvil de la marca Mitsubishi, de color gris, cuyo conductor aparentemente estaba dormido.

Al acercarse a la unidad, los policías se percataron de que Felipe Ángel se encontraba inconsciente, por lo que intentaron establecer comunicación con él, hasta que minutos después logró reaccionar y les manifestó que padece diabetes.

Al lugar arribó Alberto, quien se identificó como hijo del automovilista y se encargó de trasladarlo por sus propios medios a la Clínica Mónaco para que recibiera atención médica, sin que se precisara la causa por la cual perdió el conocimiento.