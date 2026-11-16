Hombre es localizado inconsciente en curva de Tapias; fue hospitalizado

Un hombre permanece hospitalizado y con un delicado estado de salud, luego de ser localizado inconsciente en las inmediaciones de la curva de Tapias, en la ciudad de Durango, durante este domingo 15 de noviembre.

Se trata de un hombre de aproximadamente 56 años de edad, cuyos familiares fueron informados de lo ocurrido aproximadamente a las 18:30 horas del domingo.

Ante las condiciones en las que fue encontrado, el duranguense fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.

Entre las complicaciones que presenta se encuentra un deterioro neurológico, además de una probable broncoaspiración.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que el hombre perdió el conocimiento, así como los acontecimientos previos a su localización.

El paciente permanece bajo vigilancia médica, en espera de conocer la evolución de su estado de salud y determinar qué originó su condición.