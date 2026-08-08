Hombre es localizado sin vida al interior de vivienda en colonia Valle del Guadiana

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este sábado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango. Fueron familiares quienes descubrieron el cuerpo y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:15 horas en una vivienda situada sobre Privada Anabel, donde una mujer acudió a visitar al hoy fallecido y, al ingresar a una de las habitaciones, lo encontró inconsciente sobre el piso, por lo que de inmediato pidió ayuda al número de emergencias.

Minutos después arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el reporte y permitieron el acceso a paramédicos del Servicio Estatal de Emergencias Médicas para que realizaran la valoración correspondiente.

Tras revisar al hombre, los profesionales en atención prehospitalaria determinaron que ya no presentaba signos vitales y estimaron que tenía varias horas de haber fallecido antes de ser encontrado.

La persona fallecida fue identificada como Andrés Díaz Quiñones, de 49 años de edad. De acuerdo con lo manifestado por sus familiares a las autoridades, padecía problemas de alcoholismo.

Luego de confirmarse el deceso, los policías resguardaron el inmueble y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que personal del Ministerio Público y de Servicios Periciales llevara a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Será la necropsia de ley la que determine la causa oficial de la muerte, mientras las autoridades integran la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.